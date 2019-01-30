اليمن: تبادل للأسرى بين السعودية و(أنصار الله).. ومباحثات بشأن تطورات الأزمة في القاهرة

الرياض ـ عواصم ـ وكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن أسيرا سعوديا سابقا وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية وسط العاصمة الرياض، بعد أن أفرج عنه أنصار الله، وذلك مقابل إطلاق سراح سبعة من عناصرهم.وقال المالكي، في بيان له مساء امس الأول، “إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وافقت على إطلاق سبعة محتجزين من العناصر الحوثية مقابل إطلاق الأسير السعودي”.وأوضح المالكي “أن إطلاق الأسير السعودي يأتي ضمن حرص قيادة القوات المشتركة للتحالف على استعادة الأسير، وبما يتوافق مع اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وكذلك القيم والمبادئ الإنسانية، واستمرار جهود استعادة بقية الأسرى من قوات التحالف”.

سياسيا، وصل عبد الغني حفظ الله جميل وزير الدولة أمين العاصمة اليمنية إلى القاهرة أمس قادما على رأس وفد من عدن في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها سبل دعم علاقات التعاون وتطورات الأزمة اليمنية.ومن المقرر أن يلتقي المسؤول اليمني خلال زيارته عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث سبل دعم التعاون بين مصر واليمن وتسهيل دخول المواطنين اليمنيين لمصر خاصة المرضى والمصابين في الأحداث اليمنية لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية ، إلى جانب استعراض أخر المستجدات على الساحة اليمنية على ضوء الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ميدانيا، تعرض فريق إزالة ألغام لهجوم أثناء محاولته تطهير مدخل لصوامع الحبوب في مدينة الحديدة الساحلية في اليمن والتي تمثل شريان حياة لملايين يواجهون الموت جوعا. وتبادل طرفا الصراع في اليمن الاتهامات بشأن فتح النار على الفريق مساء امس الأول. وقالت أنصار الله إن أحد أعضائها قتل عندما أطلق التحالف النار على فريق إزالة الألغام. بينما قالت الحكومة اليمنية إن أنصار الله هم من أطلقوا النار على فريق تدعمه الأمم المتحدة يحاول الوصول إلى المطاحن. ولم يتمكن برنامج الأغذية العالمي منذ سبتمبر الماضي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر حيث يجري تخزين51 ألف طن من القمح المقدم من الأمم المتحدة والذي يكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الأمم المتحدة. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه على علم بالتقارير لكنه رفض التعليق بأكثر من ذلك.

وتقع صوامع الحبوب والمطاحن في منطقة مواجهة مشتعلة على مشارف المدينة من جهة الشرق. ودمر حريق نتج عما يشتبه أنها قذيفة مورتر الأسبوع الماضي صومعتين.