سوريا: ضربات للجيش تستهدف الإرهابيين بريفي حماة وإدلب

دمشق ـ الخليج 365 : ردت وحدات من الجيش بضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية واعتداءاتهم على النقاط العسكرية المتمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريفي حماة الشمالي وإدلب. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” أن إحدى وحدات الجيش المتمركزة في محيط مدينة محردة الشمالي الغربي رصدت تحرك مجموعات إرهابية من محور بلدة تل الصخر باتجاه احدى النقاط العسكرية في المنطقة وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة. وأشارت “سانا” إلى أن الرمايات النارية أفشلت تسلل الإرهابيين وأجبرتهم على الفرار بعد مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير أسلحة وعتاد كانت بحوزتهم. وفي ريف ادلب الجنوبي لفتت الوكالة السورية إلى أن وحدات من الجيش دمرت بضربات مدفعية أوكارا وتجمعات للارهابيين على محور التمانعة وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد. وتصدت وحدات من الجيش أمس الاول لمجموعات إرهابية حاولت التسلل باتجاه المناطق الآمنة ونقاط الجيش في خروقات جديدة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب من عدة محاور وردت عليها بالأسلحة المناسبة وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

من جهة اخرى، جدد طيران التحالف الدولي عدوانه على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي “داعش” حيث قصف الأحياء السكنية في بلدة الباغوز بريف دير الزور ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم. وذلك بحسب وكالة الانباء السورية.

وافادت “سانا” إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين اصيبوا نتيجة العدوان. وارتكب طيران “التحالف الدولي” خلال الشهر الجاري 4 مجازر بقصفه قرى الباغوز والباغوز فوقاني والشعفة وبلدة الكشكية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء ووقوع أضرار مادية كبيرة .

الى ذلك، أفادت “سانا” بوصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن إلى معبر نصيب في طريق عودتهم إلى قراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.