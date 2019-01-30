استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة طعن في القدس

في السياسة 31 يناير,2019 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :

استشهدت فتاة فلسطينية صباح أمس الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز زعيم شرق القدس المحتلة.وذكر شهود عيان لـ”الخليج 365” أن جنود الاحتلال على الحاجز أطلقوا الرصاص نحو الفتاة بزعم محاولتها القيام بعملية طعن وأردوها شهيدة، ولم تعرف هويتها بعد.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جنود الاحتلال منعوا طواقمه الطبية من الوصول إلى الفتاة بغية تقديم الإسعاف الأولي لها ونقلها للمشفى للعلاج، فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتاة لاحقًا. وقال شهود عيان: إنهم شاهدوا سيارة إسعاف إسرائيلية تنقل جثمان الشهيدة من المكان.وكان شهود عيان قالوا إنهم سمعوا صوت إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام على مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدية إلى مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقا. من ناحيتها ادعت الشرطة الإسرائيلية في بيان وزعته على وسائل الإعلام، أن الفتاة حاولت طعن أحد عناصر الأمن، فتدخل عناصر الأمن الآخرين في المكان واطلقوا النار عليها وأصابوها دون أن يصاب أحد من الجنود بجروح.ووصل إلى مكان إطلاق النار قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي، واطلع على الأوضاع في المكان. وقبل ذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ان السلطات الإسرائيلية منعت طواقمها من تقديم الإسعافات اللازمة للفلسطينية المصابة.في المقابل، قالت مصادر إسرائيلية إن الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن ضد أحد أفراد الأمن الإسرائيلي على الحاجز المذكور قبل أن يتم إطلاق النار عليها، دون أن يصاب أي من أفراد القوة بأذى.وكان خمسة فلسطينيين استشهدوا برصاص إسرائيلي في حوادث متفرقة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي.

على صعيد أخر، اتهمت منظمة العفو الدولية شركات عملاقة لحجز الأماكن السياحية عبر الإنترنت مثل “إير بي إن بي” و”بوكينج.كوم” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزور” بتوسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية “والتربح من جرائم الحرب” من خلال إقامة أعمال مع الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلين. وأضافت المنظمة في تقرير جديد بعنوان “الوجهة .. الاحتلال” نشر الأربعاء أن تلك الشركات “تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.وقالت المنظمة إنها “وثَّقت كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها”.وقالت: “يعتبر قيام إسرائيل بتوطين مدنيين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب. وبالرغم من ذلك، تواصل الشركات الأربع العمل في المستوطنات، وتجني الأرباح من هذا الوضع غير القانوني”.ومن بين المستوطنات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية مستوطنة كفار أدوميم، وهي موقع سياحي متنامٍ وتقع على مسافة أقل من كيلومترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية، التي أصبح هدمها بالكامل على أيدي القوات الإسرائيلية أمراً وشيكاً بعدما أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لذلك.ويُعد توسيع مستوطنة كفار أدوميم والمستوطنات المحيطة بها أحد العناصر الأساسية التي تشجع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي المنطقة البدو، بحسب المنظمة.