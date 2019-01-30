السودان يطلق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات ..وأسرة المهدي تتحدث عن اعتقال ابنته

الخرطوم ـ وكالات: أصدر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، امس الاول أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية موجة الاحتجاجات الأخيرة في السودان. وذكرت وزارة الإعلام السودانية، أن “المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالأحداث الأخيرة”. من جهة اخرى، قالت ابنة الصادق المهدي، أحد أبرز زعماء المعارضة السودانية، إن قوات الأمن اعتقلت شقيقتها مريم. وأضافت رباح الصادق المهدي لرويترز أن عربتين للأمن وصلتا إلى منزل شقيقتها صباح امس واعتقلتها. ومريم هي نائبة زعيم حزب الأمة المعارض الذي يرأسه والدها آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا للسودان.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر احتجاجات واسعة في عدد من مدنه بينها العاصمة الخرطوم في ظل تدهور مستوى المعيشة. وتحولت التظاهرات التي بدأت بعد مضاعفة الحكومة أسعار الخبز ثلاث مرات، إلى احتجاجات عارمة ضد الحكومة في كل أنحاء السودان، حيث طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس، عمر البشير، الذي ألقى من جانبه بمسؤولية التظاهرات على “متآمرين” دون أن يسميهم. وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، حسب الإحصائية الرسمية، عن مقتل نحو 30 متظاهرا خلال الاحتجاجات، بينما قالت المنظمات الحقوقية الدولية إن هذا العدد تجاوز 40 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة المئات واعتقال العشرات.