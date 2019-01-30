مقرب من الإخوان رئيسا لهيئة انتخابات تونس.. وخبراء: يهدد نزاهتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب البرلمان التونسي، الأربعاء، نبيل بافون رئيساً جديداً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو مقرب من حركة النهضة الإخوانية، ما يهدد نزاهة الانتخابات، حسب خبراء.

وفاز بافون بفضل الأغلبية النيابية لحزب النهضة (69 نائباً)، ومن المقرر أن يشرف على العملية الانتخابية في أكتوبر/تشرين الثاني 2019، وشغل عضواً للهيئة منذ عام 2011 (التاريخ الذي شهد سلسلة انتصارات مشبوهة للإخوان في انتخابات 2011 و2014).

ويقول سليمان الزاهي، الخبير في الشأن الانتخابي والعضو في جمعية "المراقب الديمقراطي"، إن "عملية الانتخاب لرئيس الهيئة شهدت خروقاً قانونية باعتبار أن مبدأ الانتخاب سري، إلا أن انتخاب بافون كان علنياً"، مؤكداً أنها "عملية استعراض إخوانية في البرلمان".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن "الإخوان يريدون السيطرة على نتائج الانتخابات من الآن حتى يستطيعوا إقصاء كل خصومهم"، مشيراً إلى أنهم "أسهموا في تعطيل انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى حين إيجاد توافقات مع حليفهم الهش يوسف الشاهد".

كانت هيئة الانتخابات شهدت منذ شهر أغسطس/آب 2018 فراغاً على مستوى رئاستها بعد استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري لأسباب رفض الكشف عنها.

من جانبه، قال أنيس اليزيد، عضو الجبهة الشعبية (ائتلاف يسار)، إن "حزب النهضة يريد انتخابات على مقاسه تضمن انتصاره في الاستحقاق التشريعي المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019".

وأكد اليزيد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "ذلك مخالف لأخلاقيات العمل السياسي، ويتضارب مع أي انتخابات حرة ونزيهة"، داعياً كل الأطراف المدنية إلى "مزيد من اليقظة لمراقبة المال السياسي الفاسد، والذي يستفيد منه الإخوان عبر التمويلات المشبوهة القادمة عبر تركيا وقطر".

وستخوض تونس انتخاباتها التشريعية والرئاسية خلال الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، وسط أزمة سياسة خانقة واتهامات قضائية لحزب النهضة بتورطه في امتلاك جهاز سري يقف وراء الاغتيالات السياسية لكل من شكري بلعيد (يسار) ومحمد البراهمي (قومي) في سنة 2013.