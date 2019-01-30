مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل، اليوم الأربعاء، شخص وأصيب 4 آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة باستيا جنوب شرق فرنسا. وقال مصدر بالشرطة: "إن المصابين كانت بينهم حالة خطيرة فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى". وحتى اللحظة لم تفصح الشرطة إذا كان الحادث إرهابيا أو جنائيا.

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