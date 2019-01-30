الخميس.. تنصيب ملك ماليزيا الجديد عبدالله أحمد شاه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد ماليزيا، الخميس، حفل تنصيب عبدالله أحمد شاه، ملكا جديدا على عرش البلاد، بعد انتخابه الأسبوع الماضي، من قبل حكام الولايات التسعة.

ويصبح بذلك عبدالله أحمد شاه، الملك الـ16 لماليزيا، بعد أن تنحى محمد الخامس، سلطان كلنتان، عن العرش الذي بقي فيه لعامين فقط، قبل انتهاء ولايته بـ3 أعوام، دون الإعلان عن سبب للتنازل.



ومن المقرر أن يشغل الملك الجديد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومهامه محدودة، بالإضافة لتمثيل ماليزيا في المهام الدبلوماسية والزيارات الخارجية، دون التدخل في السياسة العامة للبلاد.





يشار إلى أن منصب الملك في ماليزيا شرفي إلى حد كبير، حيث تقع معظم صلاحيات الحكم في يد رئيس الوزراء والحكومة.

ولد الملك الـ16 لماليزيا في 30 يوليو 1959 بقصر مانجو نونجال، بمدينة بيكان بولاية بهانج، وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة كليفورد بمدينة كوالا ليبيس في عام 1965، ثم بعدها انتقل لمدرسة أحمد الابتدائية الوطنية في مدينة بيكان، وقضى خلالها 3 سنوات خلال الفترة من 1966 إلى 1969، ومدرسة سانت توماس الوطنية الثانوية، ودرس فيها خلال الفترة من 1970 على 1974.