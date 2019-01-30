برلمانية بريطانية تعمل من وراء القضبان

اسماء السيد - حكمت المحكمة البريطانية العليا (أولد بيلي) يوم الثلاثاء، على برلمانية بالسجن لتهربها من دفع مخالفة مرورية بسبب السرعة الزائدة وستستمر في الحصول على راتبها والمزايا الحكومية خلف القضبان بعد أن عجز البرلمان عن طردها.

وارتكبت أوناسانيا المخالفة بعد شهرين من انتخابها عضواً في البرلمان عام 2017. وبعد توقيفها على يد الشرطة، حاول حزب العمال إجبارها على الاستقالة، لكنه أعلن أخيرا أنها ستستمر في مهامها البرلمانية من السجن.

وكان تم انتخاب أوناسانيا عضو في مجلس العموم عن حزب العمال في عام 2017، وذلك بفوزها على مرشح حزب المحافظين ستيوارت جاكسون بأغلبية 607 أصوات، وقالت بعد فوزها غير المتوقع إنها "تطمح أن تصبح أول رئيسة وزراء سوداء لبريطانيا".

مصدر دخل



ونقلت صحيفة (تلغراف) اللندنية عن محامي البرلمانية الشابة البالغة من العمر 35 عاما قوله أمام المحكمة إن السيدة أوناسانيا اختارت عدم الاستقالة لأن راتبها المقدر بـ 78 ألف جنيه استرليني هو "مصدر دخلها الوحيد".

وستستمر النائب السجينة في الحصول على راتب أسبوعي قدره 1،480 جنيه استرليني إضافة إلى 9،000 جنيه إسترليني لمساهمات المعاش التقاعدي خلال حبسها. كما يحق لها المطالبة بآلاف الجنيهات من النفقات والمزايا الحكومية، بما في ذلك إيجارها الشهري البالغ 625 جنيهًا إسترلينيًا.

وبموجب القوانين الحالية، لا يمكن إعفاء النواب من مناصبهم إلا في حال ارتكابهم لجرائم ومخالفات تستوجب سجنهم لأكثر من 12 شهراً أو أكثر.

حملات انتخابية

وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية البريطانية بدأت بحملات في دائرة بيتربورو الانتخابية التي تمثلها أوناسانيا بعد ادانتها في ديسمبر 2018، ودعا حزب المحافظين أيضا إلى استقالتها من البرلمان، وقال متحدث باسم الحزب: "لا يمكنها أن تمثل ناخبيها من السجن ويجب أن تفعل الشيء اللائق وتتنحى على الفور."

ورد متحدث باسم حزب العمال إن الحكم يمنح النائب فرصة للتصرف بشرف والاستقالة من البرلمان. وقال: "إذا لم تستقل فيونا أوناسانيا، فإن حزب العمل سوف يدعم السكان المحليين في مساعيهم لإطلاق الانتخابات عن طريق طلب للمحكمة".

تهديد بالطرد

وكان حزب العمال البريطاني، هدد في مطلع يناير الحالي بطرد فيونا أوناسيا، بعد إدانتها بتضليل العدالة عن طريق الكذب على الشرطة لتجنب تهمة تقطيع وفرز مادة "الكوكايين" بعد تداول فيديو لها بالواقعة.

يذكر أن النائبة البرلمانية فيونا أوناسانيا في 23 أغسطس 1983، في كامبريدج، لأب وأم نيجيرين الأصل، ومن ثم انتقلت للعيش مع والدتها وشقيقتها الصغري بعد الانفصال عن والدها، وتلقت تعليمها في مدرسة "نيذرهال"، حتى انتقلت لدراسة القانون في جامعة "هيرتفوردشاير".

بدأت أوناسانيا العمل في المحاماة في 15 نوفمبر 2015، وتخصصت في قانون العقارات التجارية، وفي عام 2017 انضمت إلى حزب العمال البريطاني، إلى أن أصبحت نائب المرشد العام لجماعة العمل في المجلس والمتحدثة باسم الحزب المحلي للأطفال والشباب.

وكان تم رصد فيديو للنائبة العمالية وهي تحت تأثير المخدر تقول: "لقد خرجت للتو من اجتماع (إحدى جلسات البرلمان البريطاني) وأنا أشعر بالإلهام"، وذلك بعد أن استخدمت بطاقة الائتمان الخاصة بها في تقطيع وفرز الكوكايين واستنشاقه مع شخص آخر.