التضامن تتدخل في واقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، التدخل في واقعة الاعتداء وتعذيب طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من إحدى الصحف بالواقعة عقب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن فريق التدخل السريع المركزى تواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة وجرى توجيه فريق التدخل السريع المحلي بالبحيرة ومأمور الضبط القضائى بالمديرية للتحقق من صحة البلاغ.

وأكدت أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في...