قرقاش: الحوثيون ارتكبوا ألف خرق منذ بدء الهدنة بالحديدة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في ​الإمارات​ ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "​التحالف العربي​ في ​اليمن​ استهدف 10 مخيمات تدريب للحوثيين خارج ​الحديدة​"، مشيراً إلى أن "التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع ​الحوثيين​ على الالتزام باتفاق ​السويد​".

وحضّ قرقاش ​الأمم المتحدة​ على "اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين"، مشدداً على أنه "على الأمم المتحدة وقف خروقات الحوثيين للحفاظ على وقف النار والعملية السياسية".

ولفت قرقاش إلى أن "الحوثيين ارتكبوا ألف خرق منذ بدء وقف ​إطلاق النار​ في الحديدة"، موضحاً أن "الحوثيين لم ينفذوا التزاماتهم بالانسحاب من الحديدة ومينائها".

ونوّه قرقاش إلى أن "الحوثيين يعرقلون مهمة المراقبين ويمنعون سفن الإغاثة من دخول الموانئ".

كما ذكر بأن "الحوثيين قصفوا بالهاون قوافل المساعدات والأسواق العامة".