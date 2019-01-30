وكالة الطاقة الذرية تحذر من الضغط عليها بشأن عمليات التفتيش

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على اتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى أن "المحاولات التي تبذل للضغط عليها بشأن عمليات التفتيش تأتي بنتائج عكسية وضارة للغاية".
وأعربت الوكالة عن استيائها من هذه الدعوات، مشيرةً الى أنها لا تأخذ المعلومات في ظاهرها وتقيمها على نحو مستقل ثم ترسل المفتشين إلى موقع محدد عندما يكون ذلك ضروريا".
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