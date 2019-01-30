التحالف العربي: استهداف معسكرات للحوثيين ومخازن أسلحة بعدة محافظات

أعلن ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ عن "استهداف معسكرات للمقاتلين ​الحوثيين​ ومخازن أسلحة تتبع للجماعة في عدد من المحافظات اليمنية"، مشيراً إلى أن "عملية استهداف الحوثيين تتوافق مع مبادئ القانون الدولي".

وأوضح التحالف، في بيان، "أننا ملتزمون بحفظ ​الأمن​ والاستقرار في ​باب المندب​"، مشيراً إلى أن "الخروقات الحوثية لاتفاق ​السويد​ بلغت المئات وتسببت بوفاة عشرات اليمنيين ".

واعتبر التحالف أن "الميليشيات الحوثية رفضت نزع ​الألغام​ وأعاقت تحرك قوافل الإغاثة في اليمن"، مشدداً على أن "الحوثيين يهددون الملاحة في ​البحر الأحمر​ عبر نشر الألغام والزوارق المفخخة".

ولفت إلى أن "الخروقات الحوثية شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة ورفض ​نزع الألغام​ والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في ​الإمارات​ ​أنور قرقاش​ قد أكد، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "التحالف العربي في اليمن استهدف 10 مخيمات تدريب للحوثيين خارج ​الحديدة​"، مشيراً إلى أن "التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد".