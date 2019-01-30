التحالف العربي: استهداف معسكرات للحوثيين ومخازن أسلحة بعدة محافظات

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عن "استهداف معسكرات للمقاتلين الحوثيين ومخازن أسلحة تتبع للجماعة في عدد من المحافظات اليمنية"، مشيراً إلى أن "عملية استهداف الحوثيين تتوافق مع مبادئ القانون الدولي".
وأوضح التحالف، في بيان، "أننا ملتزمون بحفظ الأمن والاستقرار في باب المندب"، مشيراً إلى أن "الخروقات الحوثية لاتفاق السويد بلغت المئات وتسببت بوفاة عشرات اليمنيين ".
واعتبر التحالف أن "الميليشيات الحوثية رفضت نزع الألغام وأعاقت تحرك قوافل الإغاثة في اليمن"، مشدداً على أن "الحوثيين يهددون الملاحة في البحر الأحمر عبر نشر الألغام والزوارق المفخخة".
ولفت إلى أن "الخروقات الحوثية شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة ورفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية".
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش قد أكد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "التحالف العربي في اليمن استهدف 10 مخيمات تدريب للحوثيين خارج الحديدة"، مشيراً إلى أن "التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد".
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