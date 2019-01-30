مادورو: علينا التحرر من ابتزاز الدولار

دعا الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ إلى "ضرورة أن تتحرر ​فنزويلا​ من ابتزاز ​الدولار​". وأوضح مادورو خلال اجتماعه مع وفد من العمدات والمحافظين وشباب المدن أنه "لحسن الحظ تتوفر لدى فنزويلا موارد في عملات عدة ك​اليورو​ واليوان والبيترو، يجب علينا أن نتحرر بشكل كامل من ابتزاز الدولار".

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