مركز المصالحة: القوات الكردية تمنع عبور قافلة مساعدات أرسلت إلى هجين

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي سيرغي سولوماتين أن ​القوات​ الكردية منعت عبور قافلة مساعدات إنسانية أرسلت من قبل السلطات السورية إلى هجين، مما أجبر المركبات على العودة.

وأوضح أن "السلطات السورية نظمت بالتعاون مع جمعية ​الهلال الأحمر​ السورية شحنة من المساعدات الإنسانية إلى الضفة الشرقية من ​نهر الفرات​ إلى مدينة هجين.

ولفت إلى أن "​قوات سوريا الديمقراطية​ المؤيدة ل​أميركا​ قامت بمنع مرور قافة مساعدات إنسانية مؤلفة من 10 ​شاحنات​ مزودة ب​المياه​ المعدنية والأطعمة و​الأدوية​ ومنتجات النظافة والضروريات الأساسية في منطقة قرية الحسينية".

وأردف أن "القوات منعت حركة السيارات مما أجبر القافلة على العودة، وذلك بسبب الحظر من طرف القوات المسلحة الأميركية".

ووفقا له، فإنه "على الرغم من حقيقة أن ​الأمم المتحدة​ و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، مُنحت صلاحية بتسليم المساعدات الإنسانية بحرية في جميع أنحاء سوريا، فإن الحملة الرامية إلى مساعدة السكان المحتاجين في هجين قد تم إحباطها".