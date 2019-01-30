الأمن القومي التركي: موقفنا حازم حيال تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بشرق الفرات

أكد ​مجلس الأمن القومي التركي​ "مواصلة سلطات موقفها الحازم فيما يتعلق بتطبيق "خريطة الطريق" حول منبج السورية بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول شرق ​الفرات​".

وفي بيان له، أوضح المجلس "أننا سنواصل موقفنا الحازم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الحالي في إدلب، وتطبيق خريطة الطريق في منبج بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول شرق الفرات".

ودعا إلى "وقف الدعم الأجنبي المقدم إلى ​الإرهاب​، مؤكداً مواصلة مكافحة جميع المنظمات الإرهابية دون انقطاع"، لافتاً الى أن "الاجتماع بحث تحقيق أمن الحدود الجنوبية في إطار العملية ضد الإرهاب، والتدابير المكملة المتخذة ضد أساليب التنظيمات الإرهابية الرامية إلى إقلاق راحة المواطنين".