أ.ف.ب:التحالف يهدد باستخدام القوة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق السويد

نقلت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" عن مصدر تأكيده أن ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ هدد باستخدام "القوة" لدفع جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) للالتزام باتفاق ​السويد​ لوقف ​إطلاق النار​ في ​الحديدة​.

وأوضح المصدر أن "قوات التحالف قامت بقصف عشرة مواقع تدريب تابعة للحوثيين خارج محافظة الحديدة، حيث يسري وقف هش لاطلاق النار بموجب الاتفاقات".