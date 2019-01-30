نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر تأكيده أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن هدد باستخدام "القوة" لدفع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للالتزام باتفاق السويد لوقف إطلاق النار في الحديدة.
وأوضح المصدر أن "قوات التحالف قامت بقصف عشرة مواقع تدريب تابعة للحوثيين خارج محافظة الحديدة، حيث يسري وقف هش لاطلاق النار بموجب الاتفاقات".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب:التحالف يهدد باستخدام القوة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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