المتحدث باسم قوات صنعاء: طيران التحالف شن اليوم 15 غارة على الحديدة

أكد المتحدث العسكري باسم ​وزارة الدفاع اليمنية​ في ​صنعاء​ العميد يحيى سريع أن "طيران التحالف شن اليوم 15 غارة على محافظة ​الحديدة​، في تصعيد غير مسبوق، منها 9 غارات على منطقة المرابيت شرق الجراحي، وغارة على مفرق الصليف، وغارة على الكدن، وأربع غارات على المعشور في السخنة".

وحمل المتحدث العسكري "​التحالف العربي​ المسؤولية الكاملة عن تلك الخروقات والتصعيد الخطير وما سيترتب على ذلك من تداعيات"، مؤكدا على أن "قوات صنعاء لاتزال تلتزم بأعلى درجات ضبط النفس واحترام القرارات الأممية وماتم الالتزام به في ​السويد​".

وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أوضح أنه "خلافا للتصعيد بالغارات الجوية اليوم ارتكب التحالف 248 خرقا خلال 72 ساعة الماضية تنوعت بين إطلاق 149 ​قذيفة​ و12 صاروخا و56 ​إطلاق نار​ من القناصة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مزارع ومنازل المواطنين ومواقع قواتنا".

ولفت سريع أن "طيران التحالف شن إضافة إلى الخمسة عشرة غارة في الحديدة، 67 غارة على عدد من المحافظات منها 26 غارة على صعدة وغارتين على حام بالجوف وغارة على صرواح بمأرب وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارة على بكيل المير وغارة على مستبأ وعشر غارات على كشر وتسع غارات على حرض بمحافظة حجة وغارة على قبالة ​نجران​ و7 غارات على محافظة ذمار و7 غارات على محافظة ريمة وغارة على بني سعد بالمحويت".