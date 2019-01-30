الحريري عرض المستجدات مع رئيس حزب الكتائب

استقبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. واستكمل البحث إلى مائدة عشاء.

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