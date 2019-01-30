أعلن رئيس بلدية شدرا سيمون حنا، في بيان "تأجيل الاعتصام الذي كان مزمع تنفيذه يوم الاحد المقبل احتجاجا على تلوث مياه نهر شدرا".
وأوضح البيان أنه "بناء على التعاطي الجدي من قبل سعادة محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، والنيابة العامة البيئية ، و الجهد الكبير لجميع الأجهزة الأمنية وافساح المجال لتكملة جميع الإجراءات والتحقيقات التى بدأوها ، قررنا تأجيل الإعتصام السلمي الذي كان مقررا يوم الأحد 3/2/2019 ليوم أخر يحدد لاحقا لنبني على الشيئ مقتضاه".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية شدرا قررت تاجيل اعتصام يوم الاحد لاستكمال التحقيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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