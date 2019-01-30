طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق شمال البلاد.

أما طقس يوم الجمعة فغائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة والمتفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر. وطقس يوم السبت، قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.