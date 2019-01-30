أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ويتشكل الضباب على المرتفعات ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق شمال البلاد.
أما طقس يوم الجمعة فغائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر. وطقس يوم السبت، قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.
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