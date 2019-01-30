أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فخره بأنه قدم "اقتراح قانون لادخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي على مناهج التعليم العام"، موضحا أن "تفاصيل الاقتراح سأعلن عنها في مؤتمر صحافي قريب وانه من الملح الذهاب بالقطاع التربوي الى مراحل متقدمة من التكنولوجيا ومواكبة العصر".

كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: فخور بأنني تقدمت اليوم باقتراح قانون لادخال مادة البرمجة لمناهج التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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