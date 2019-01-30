محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران : نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان. وقال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، أنه تم تنظيم عرض لفرقة أسوان للفنون شعبية بالحديقة النباتية بقيادة، مدحت محرم قدمت الفرقة مجموعة من الأعمال المستوحاة من البيئة النوبية والأسوانية، منها "الأراجيد، والنجراشاد، والتاتا والكف". وعرضت مكتبة السلام فيلم كرتون "السمكة نيمو، ونظم قصر ثقافة العقاد رحلة إلى مدينة كوم امبو.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "فنون شعبية" و"السمكة نيمو" أبرز عروض "ثقافة أسوان" اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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