قرقاش: الحوثيون خرقوا معاهدة إطلاق النار في الحديدة 1000 مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين.
وكتب قرقاش في عدة تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التحالف استهدف 10 مخيمات تدريب للحوثيين خارج الحديدة اليوم.
وأوضح قرقاش، أن الحوثيين ارتكبوا 1000 خرق منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، ويجب على الأمم المتحدة وقف خروقات الحوثيين للحفاظ على وقف إطلاق النار والعملية السياسية.
وتابع قرقاش، أن الحوثيين لم ينفذوا التزاماتهم بالانسحاب من الحديدة ومينائها
وأعرب الوزير الإماراتي عن استعداد التحالف العربي لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد.
وأوضح قرقاش، أن الميليشيات الحوثية تعرقل مهمة المراقبين وتمنع سفن الإغاثة من دخول الموانئ.
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