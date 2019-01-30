26 فبراير.. الحكم على مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لجلسة 26 فبراير للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عبدالحميد وأمانة سر ناصر عبدالرازق.

واتهم "الخطيب" "شلبي"، بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات اعتبرها "الخطيب" تمثل جرائم سب وقذف في حقه، وتسيء لشخص رئيس النادي الأهلي في حلقة 25 سبتمبر الماضي على برنامج "مساء بيراميدز".

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارًا بالإجماع في جلسة أول أكتوبر الماضي بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس إدارته ومن بينهم مدحت شلبي.