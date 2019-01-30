قطر تقطع الطريق أمام جهود مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أبوظبي (مواقع إخبارية) اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن التحركات القطرية تعزز الانقسام بين الفلسطينيين، ووصف وليد العوض السفير القطري في غزة محمد العمادي بـ «المندوب السامي»، مؤكداً أن حزبه لا يثق بالتحركات القطرية.

وقال العوض في تصريحات تلفزيونية: إن حزب الشعب كان أول من رفض كل دعوات السفير القطري وولائمه. وفي ما يتعلق بالأموال القطرية، قال: «المساعدات لها طريق واحد وهو الشرعية الفلسطينية أو الأونروا».

إلى ذلك، رأى أن الأهداف التي سارت بها قطر والعمادي ذهبت باتجاهين، أولهما تقديم أوكسجين للانقسام لتعميقه، وثانيا عرقلة الجهود المصرية. كما شدد على أن السفير القطري يقطع الطريق على كل جهد مصري.

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