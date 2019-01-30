الجامعة العربية تدعو إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي والحوار بين مختلف الطوائف الدينية.

ودعت الأمانة العامة للجامعة فى بيان أصدرته اليوم بمناسبة الاحتفال باسبوع الوئام العالمي بين الأديان والذي يوافق الاسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز قيم التفاهم المتبادل بين أتباع الأديان المختلفة بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت الأمانة العامة مجددا عن رفضها لأية محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب إلى جانب رفضها التفسير الخاطئ للنصوص والتعاليم الدينية والتي تتخذها التنظيمات الإرهابية ذريعة لنشر أفكارها المتطرفة والأعمال العدائية التي ترتكب باسم الدين.

وأكدت مجددا دعمها للقرار 66/167 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز و التحريض على العنف وممارسته ضد البشر بسبب دينهم أو معتقداتهم.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة إن الأمانة العامة للجامعة تقر بالمساهمات القيمة لأتباع الأديان والثقافات المختلفة في إثراء الحضارة الإنسانية.

