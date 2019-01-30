أميركا توقف مساعداتها لأجهزة الأمن الفلسطينية الجمعة

أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف الجمعة بناء على طلب الفلسطينيين، وذلك تجنباً لتعرضهم لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت إنهاء التمويل آخر يناير خشية تعرضها لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم "أتكا" سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

وقال عريقات "ستتوقف الأموال... لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم".

وينص القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن أي حكومة تتلقى تمويلاً ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وتواجه السلطة الفلسطينية احتمال رفع قضايا عليها من قبل أسر ضحايا أميركيين في هجمات فلسطينية في السابق.

والمساعدات السنوية البالغة 35 مليون دولار تهدف إلى دعم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف عريقات "نحن لا نسعى وراء أي شيء. لقد اتخذ الأميركيون قرارهم... لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للفلسطينيين في العام الماضي.