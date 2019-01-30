أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن 47 مهاجراً عالقين في البحر قبالة سواحل صقلية منذ أسبوعين على متن سفينة إنقاذ سيُسمح لهم بالنزول إلى شواطئ بلاده اليوم الأربعاء.

وأضاف كونتي، مخاطباً الصحفيين في ميلانو "خلال بضع ساعات، سيشرعون في النزول من السفينة".

وأغلقت الحكومة الإيطالية، ذات النهج الشعبوي، والتي تولت السلطة العام الماضي، الموانئ أمام السفن التابعة لمؤسسات خيرية في محاولة لإجبار شركائها في الاتحاد الأوروبي على استقبال جزء ممن يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.

واضطرت السفينة (سي ووتش 3)، التي تديرها مجموعة إغاثة ألمانية، للتوقف قبالة سواحل صقلية انتظاراً لميناء آمن يستقبلها.

وقال كونتي، أمس الثلاثاء، إن خمس دول أوروبية وافقت على قبول بعض المهاجرين وهي ألمانيا وفرنسا والبرتغال ومالطا ورومانيا. واليوم الأربعاء، قال إن لوكسمبورج عرضت أيضاً استقبال عدد منهم، مضيفاً أن بعضهم سيبقى في إيطاليا.

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسمح لمهاجرين عالقين في سفينة إنقاذ بالنزول في موانئها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.