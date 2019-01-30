التحالف يدمر طائرة بدون طيار حوثية باتجاه أبها السعودية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال العقيد المالكي إنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات (إيرانية) .

واختتم العقيد المالكي تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.