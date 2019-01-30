ترامب يهنئ زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو في اتصال هاتفي

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالمعارض الفنزويلي خوان جوايدو و"هنأه"، بعدما أعلن نفسه رئيساً بالوكالة بدعم من الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وجوايدو "توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".