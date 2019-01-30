فيديو.. أردوغان وصناعة التطرف

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات :

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "أردوغان وصناعة التطرف".

وأوضح الفيديو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل المدارس الدينية، ويدرس المناهج المتطرفة في التعليم، حيث يقوم بقتطاع

جزءًا كبيرًا من ميزانية التعليم للتوسيع في إنشاء المدارس الدينية ويغري الأسر الفقيرة بإلحاق أبنائها، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "جمهوريييت" التركية.

وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن قيام أغلبية حزب أردوغان بالضغط على البرلمان التركي ليوافق على إنشاء المدارس الدينية في عام 2016، والذي بلغ عددها 100 مدرسة تستقبل 10 آلاف طالب سنويًا والتي تشجع على الانضمام للتنظيمات المتطرفة.