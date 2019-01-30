القوات السودانية تعلن جاهزيتها للتصدي لمحاولات استهداف الأمن الوطني

القوات السودانية

وكالات:

اعلنت القوات المسلحة السودانية، جاهزيتها للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني، وجددت تمسكها والتفافها حول قيادتها.

وشدد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف -خلال اللقاء التنويري للضباط برتبتي العميد والعقيد الذي انعقد بالخرطوم اليوم الأربعاء- حرصهم على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وصيانة أرواحهم وحماية ممتلكاتهم.



وأوضح أن القوات المسلحة تعي تماماً كل

المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد، وسعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وتحريكها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها.



وقال الفريق بن عوف، إن هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة، مؤكداً أنهم

لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قيادتها.



من جانبه، أكد رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول كمال عبد المعروف، أن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة أو انزلاقها نحو المجهول، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار.



وأوضح أن القوات المسلحة ستتصدى بالقانون والملاحقة القضائية لأي إساءة إليها، وأنها لن تتوانى في التصدي لكل من أراد السودان بسوء مهما كلفها من تضحيات حفاظاً على أمن الوطن و سلامة المواطنين.