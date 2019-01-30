العراق تنفي زيادة في عدد أفراد بعثة التحالف الدولي

قوات التحالف الدولي

وكالات:

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق ،على عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود تحركات لقوات التحالف الدولي في العراق ، مؤكدة عدم وجود أية زيادة في عدد أفراد بعثة التحالف.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن

بيان للقيادة :" تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أخبار مكثفة وشائعات كثيرة ومكررة عن تحركات التحالف الدولي في العراق ومن أجل إحاطة الرأي العام بالحقائق نود أن نوضحأنه لا توجد أي زيادة في عدد أفراد بعثة التحالف الدولي في العراق المتواجدة لأغراض تدريبية ودعم لوجستي واستشارة".



وأضافت القيادة في بيانها أن "جميع الأخبار والشائعات التي تضمنت انتشار وفتح سيطرات وعمليات إنزال وإلقاء القبض هي كاذبة وإن التحالف الدولي لا ينفذ أي مهمة داخل العراق إلا بموافقة عراقية مسبقة".