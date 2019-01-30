مقتل 3 من الحوثيين و‘صابة 7 في قصف لمدفعية الجيش اليمني بتعز

عناصر من الحوثيين وكالات: قتل 3 من عناصر مليشيا الحوثي، وأصيب 7 آخرون اليوم الأربعاء، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، بأن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لتعزيزات المليشيا في منطقة "العيار"، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر المليشيا، وإصابة 7 آخرين.

وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش، والمليشيا في محيط جبل العويد، في مديرية مقبنة، ما أسفر عن إيقاع العديد من عناصر المليشيا ما بين قتيل ومصاب.

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