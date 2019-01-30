نائب الرئيس السوداني يبحث إجراءات جمع السلاح بشرق دارفور

بحث النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إجراءات جمع السلاح وتعويضات أصحاب عربات الدفع الرباعي في ولاية شرق دارفور.
ووعد صالح - خلال لقائه اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوريبالخرطوم، والي شرق دارفور أنس عمر، بحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز - بإنهاء هذه العملية في فبراير المقبل.
وقال الوالي - في تصريح اليوم - إنه أطلع النائب الأول على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بشرق دارفور، بجانب جهود تخفيف أعباء المعيشة بالولاية.
وأضاف أن النائب الأول اطمأن على سير الإعداد لمؤتمر تعزيز السلام بين مكونات الولاية الذي يشرف عليه ديوان الحكم الاتحادي.
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