- 1/2
- 2/2
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، باحتجاز وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان، عند حاجز عسكري قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، خلالتوجهه إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم - أنها ليست
وأضافت الوزارة أن جنود الاحتلال أشهروا السلاح بوجه الوزير سلطان، وهددوه بإطلاق النار على مركبته في المرة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني شرق رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.