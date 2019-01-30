كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك والأوروجواي يدعوان إلى مؤتمر دولي حول فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة خارجية الأوروجواي، اليوم الأربعاء، أن كلا من المكسيك والأوروجواي دعوا لعقد مؤتمرا دوليا حول فنزويلا يوم 7 فبراير في مونتيفيديو.

وأضافت الخارجية أن أكثر من 10 دول تنوي المشاركة في المؤتمر الدولي.

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