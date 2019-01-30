كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرقاش": على الأمم المتحدة وقف خروقات الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بضرورة وقف الأمم المتحدة خروقات الحوثيين للحفاظ على وقف النار والعملية السياسية. وأوضح "قرقاش"، خلال تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، أن الميليشيات الحوثية تعرقل مهمة المراقبين وتمنع سفن الإغاثة من دخول الموانئ. وأشار إلى أن الحوثيون لم ينفذوا التزاماتهم بالانسحاب من الحديدة ومينائها.

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