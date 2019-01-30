كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تفصح عن إحصائية جنونية لحركة الاحتجاجات في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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قالت المقاومة الإيرانية إن الاحتجاجات والإضرابات لا تزال مستمرة من قبل مختلف شرائح المواطنين الإيرانيين، مشيرة إلى أن المظاهرات تعم مختلف المدن والمناطق وتتسع أبعادها يوما بعد يوم.
وأفادت معاقل الانتفاضه من مناصري منظمة مجاهدي خلق داخل البلاد أن شرائح مختلفة من المواطنين الإيرانيين نظموا ما لا يقل عن 62 حركة احتجاجية وإضرابات، بما يعادل 9 حركات احتجاجية في اليوم خلال الأسبوع الثالث من يناير 2019.
ووجهت السيدة مريم رجوي تحياتها للمتقاعدين الشرفاء والمزارعين و العمال الكادحين، ممن نهضوا ضد البطش والتمييز من قبل نظام الملالي.
وودعت رجوي عموم المواطنين خاصة النساء والشباب إلى دعم الاحتجاجات حتى النصر النهائي على نظام الملالي الإرهابي.
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