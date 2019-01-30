كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على مقبرة جماعية لـ 58 من داعش بالموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار إلى أنه "تم طمر الجثث في نفس المكان".
وعلى صعيد آخر، قال العبيدي إن "مسلحين مجهولين اختطفوا اليوم أيضاً شابة في العشرين من عمرها من أمام منزلها في حي الاخاء شرقي الموصل".
ومازالت مناطق محافظة نينوي، وخاصة المجاورة للحدود مع سوريا تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش النائمة، التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل ضد القوات العراقية والمدنيين، وتقوم بزرع العبوات الناسفة وتفجير السيارات المفخخة على الرغم من الإعلان عن الانتصار عسكرياً على تنظيم داعش نهاية 2017.
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