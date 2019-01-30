كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تعقد مؤتمراً دولياً حول تصاعد الإرهاب الإيراني في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المقاومة الإيرانية مؤتمراً دولياً في العاصمة البلجيكية بروكسل حول تصاعد الإرهاب الإيراني المدعوم من دولة الملالي، والتهديد الذي يشكله لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيعقد المؤتمر في الرابع من فبراير المقبل، فيما سيناقش الاتجاه الجديد من جانب طهران، والكيانات الإيرانية المعنية، وأهداف المؤامرات، وأسباب تصاعد طهران في عمليات الإرهاب، بجانب التهديد الذي يشكله للغرب، والنهج الصحيح من جانب طرفي الأطلسي حيال هذا التهديد المشترك.

وسيشهد المؤتمر حضور عدد من شخصيات السلك الدبلوماسي في بروكسل، والمنظمات غير الحكومية، والصحفيين وممثلي الجاليات الإيرانية.

كما سيتم تنظيم المؤتمر بشكل مشترك من قبل اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، و مركز الاستخبارات والأمن الأوروبي (ESISC)، والتحالف من أجل التوعية العامة (APA).

ويأتي المؤتمر في وقت يشهد ارتفاعاً ملحوظاً للإرهاب الإيراني في أوروبا، حيث شهد العام الماضي فقط أربع محاولات على الأقل أحبطت في فرنسا وألبانيا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتورط في تلك العمليات الإرهابية عناصر دبلوماسية إيرانية، بينما تم طرد العديد من الدبلوماسيين الآخرين، ووضع الاتحاد الأوروبي كيانا من وزارة المخابرات الإيرانية واثنين من كبار مسؤوليها على قائمة العقوبات في 8 يناير 2019.

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