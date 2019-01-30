كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة مذيع تركي شهير بعد تهديد من أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولم يتضح على الفور ما الذي سيحدث للبرنامج الإخباري الذي يقدمه بورتكال في وقت الذروة على قناة "فوكس تي في"، وتفاخر بورتاكال مراراً بالتصنيفات العالية لبرنامجه، مستشهداً بمصادر غير رسمية.
وكان بورتاكال أدان، في 10 ديسمبر، الضغط على المعارضة التركية، مشيراً إلى أن المواطنين لا يجرؤون حتى على الاحتجاج السلمي ضد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وبعد أسبوع، هاجم أردوغان بورتاكال، متهماً إياه بدعوة المواطنين إلى الاحتجاج في الشوارع، وهدده أردوغان قائلاً: "أعرف حدودك".
وقال أردوغان وسط مؤيديه في مدينة قونية بوسط الأناضول: "أعرف حدودك، وإلا فإن هذه الأمة ستلكمك في مؤخرة عنقك".
وبعد ذلك بمدة قصيرة، أوقفت هيئة الإذاعة التركية "آر تي يو كيه" برنامج بورتاكال الإخباري لمدة 3أيام، وتم تغريم القناة بشكل منفصل.
ويذكر أن السلطات التركية سجنت عشرات الصحفيين، وأغلقت عشرات وسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل من الجيش عام 2016.
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