كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة مذيع تركي شهير بعد تهديد من أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مذيع تلفزيوني تركي شهير، اليوم الأربعاء، أنه سيتقاعد، بعد شهر من انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان له.

وكتب المذيع بقناة "فوكس تي في" فاتح بورتاكال، عبر موقع تويتر: "يبدو أن الوقت قد حان لترك هذا المنصب، يتعين على المرء أن يعرف متى يغادر، تهانينا على تقاعدي"، ونشر صورة له يظهر فيها وهو يحمل وثيقة بيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية.

ولم يتضح على الفور ما الذي سيحدث للبرنامج الإخباري الذي يقدمه بورتكال في وقت الذروة على قناة "فوكس تي في"، وتفاخر بورتاكال مراراً بالتصنيفات العالية لبرنامجه، مستشهداً بمصادر غير رسمية.

وكان بورتاكال أدان، في 10 ديسمبر، الضغط على المعارضة التركية، مشيراً إلى أن المواطنين لا يجرؤون حتى على الاحتجاج السلمي ضد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وبعد أسبوع، هاجم أردوغان بورتاكال، متهماً إياه بدعوة المواطنين إلى الاحتجاج في الشوارع، وهدده أردوغان قائلاً: "أعرف حدودك".

وقال أردوغان وسط مؤيديه في مدينة قونية بوسط الأناضول: "أعرف حدودك، وإلا فإن هذه الأمة ستلكمك في مؤخرة عنقك".

وبعد ذلك بمدة قصيرة، أوقفت هيئة الإذاعة التركية "آر تي يو كيه" برنامج بورتاكال الإخباري لمدة 3أيام، وتم تغريم القناة بشكل منفصل.