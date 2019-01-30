كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير: بدأنا نعبر الأزمات والبلاد موعودة بانفراج كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس السوداني عمر البشير، خلال خطابه فى المكتب التنفيذي لأمانة شباب المؤتمر الوطني الاتحادية، اليوم، إن بلاده بدأت تعبر التحديات والأزمات الحالية، مبينًا أن البلاد موعودة بانفراج كبير وخيرات متداخلة.

وقال إن «العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز، وأن الدولة ستنفذ فيه مشروعات طموحة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب السوداني في شتى المجالات».

واعطى البشير توجيهات بتطبيق معايير العدالة في فرص التوظيف والتشغيل والمشاركة السياسية والاقتصادية.

وكان الرئيس البشير قد كشف أول أمس الاثنين أن السودان فقد بعد انفصال الجنوب في عام 2011 أكثر من 90% من ميزانيتها مما أثر في الميزان التجاري.

ويذكر أن السودان يشهد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خلفت عددا من القتلى والجرحى.