كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير: بدأنا نعبر الأزمات والبلاد موعودة بانفراج كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إن «العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز، وأن الدولة ستنفذ فيه مشروعات طموحة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب السوداني في شتى المجالات».
واعطى البشير توجيهات بتطبيق معايير العدالة في فرص التوظيف والتشغيل والمشاركة السياسية والاقتصادية.
وكان الرئيس البشير قد كشف أول أمس الاثنين أن السودان فقد بعد انفصال الجنوب في عام 2011 أكثر من 90% من ميزانيتها مما أثر في الميزان التجاري.
ويذكر أن السودان يشهد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خلفت عددا من القتلى والجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر البشير: بدأنا نعبر الأزمات والبلاد موعودة بانفراج كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.