القضاء يؤجل محاكمة منجب ورفاقه للمرة الرابعة عشرة

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، محاكمة سبعة صحافيين ونشطاء حقوقيين مغاربة يتابعون بتهمة “المساس بأمن الدولة”، من بينهم المؤرخ المعطي منجب.

وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم، تأجيل المحاكمة إلى 24 من شهر أبريل، بعد لحظات من بدء جلسة الأربعاء، بسبب غياب بعض المتهمين.

ويمثل هؤلاء أمام القضاء في حالة سراح منذ بدء هذه المحاكمة في نونبر 2015، بينما غادر اثنان منهم إلى فرنسا حيث طلبا اللجوء السياسي، إذ وجهت إليهم تهمة “المساس بأمن الدولة” وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره منجب، ويواجهون عقوبات بالسجن تراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامات باهظة.

واستغرقت كل جلسة من الجلسات السابقة بضع ثوان قبل أن ترفع بإعلان تأجيل المحاكمة، فيما يحظى المتابعون بدعم من المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت المحاكمة “أمرا مثيرا للقلق العميق”، مطالبة بإسقاط التهم ووقف المتابعة التي دخلت سنتها الرابعة.