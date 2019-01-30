ياجور يقود الرجاء للفوز بـ”هاتريك” أمام الدفاع الجديدي

تجاوز فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، خصمه الدفاع الحسني الجديدي بأربعة أهداف مقابل إثنين، في مباراة الجولة 15 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب العبدي.

الرجاء الرياضي كان سباقاً لهز شباك فارس دكالة، عن طريق اللاعب محسن ياجور (د7) قبل أن يبصم اللاعب ذاته على هاتريك بتسجليه لهدفين إضافيين (د83، ود90)،ثم اللاعب إبراهيما نياسي ثاني أهداف النسور الخضر في الدقيقة (54).

أما ثنائية الضيوف، فكانت من تسجيل كل من شعيب المفتول في الدقيقة (42)، وسايمون مسوفا (د76)، من نقطة الجزاء.

ورفع فريق الرجاء الرياضي رصيده من النقاط إلى 24 في المركزالثالث، أما الفريق الجديدي فقد استقر رصيده من النقاط في 20، بالرتبة الثامنة، في سبورة ترتيب الأندية الوطنية.

وقاد يوسف السفري مباراة الرجاء الرياضي الأولى بعد إقالة الإسباني خوان كارلوس غاريدو قبل ثلاثة أيام، ليعود بعدها الدولي المغربي السابق إلى مهمة المساعد رفقة الربان الجديد للنسور، باتريس كالتيرون، الذي تم اختياره لقيادة رفاق بنحليب، إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري.