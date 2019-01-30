بلغ عدد المغاربة الذين تقدموا بشكايات لوزارة الصحة سنة 2018، أكثر من 2250 شخص، 1022 شكاية لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة أنس الدكالي.
وكشف الوزير، في لقاء مساء اليوم الأربعاء، في الدار البيضاء، أن ما مجموعه 854 شكاية كانت من أجل مشاكل تخص المواعيد والتكفل والرشوة، ونقص الأدوية، وأيضا التغيب، مقابل 380 شخص قاموا عبر خدمة “شكايتي” بطلب المساعدة أو التوجيه.
وبلغ عدد المواعيد التي أخذها المرضى خلال 2018 ازيد من مليني و151 ألف موعد، 83 في المائة كانت في عين المكان، و11 في المائة عبر الانترنت، مقابل 6 في المائة فقط عبر الهاتف.
من جهة ثانية، كشف الدكالي أن 400 ألف شخص استفادوا من الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية سنة 2018، من بينهم 13.716 متعايش استفادوا من العلاج، منهم 639 طفل دون السن الخامسة عشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 854 مغربي اشتكى من مواعيد الطبيب سنة 2018.. و630 طفل متعايش مع “السيدا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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