عقوبة أبناء سخنين: مباراتان بدون جمهور وغرامة مالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم، عقوبة على فريق اتحاد أبناء سخنين في أعقاب الأحداث التي أعقبت مباراته الأخيرة أمام مكابي بيتح تيكفا.

وتخللت العقوبة استضافة مباراة خارج استاد الدوحة، بالإضافة إلى خوض مباراتين بدون جمهور وفرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل.

وستكون عقوبة الراديوس سارية المفعول على مواجهة مكابي تل أبيب ضمن كأس الدولة، في حين سيلعب المباراتين بدون جمهور أمام الفريق نفسه في الدوري بعد 5 أيام من المباراة الأولى ومن ثم أمام بني يهودا.

وتأتي هذه العقوبة في أعقاب التقرير الذي قام الحكم بتدوينه في مباراة اتحاد أبناء سخنين الأخيرة بالدوري أمام مكابي بيتح تيكفا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف يتيم.

وأعقبت المباراة أحداث شغب أسفرت عن إلحاق أضرار في استاد "الدوحة"، كما إصابة مشجعين بجروح متفاوتة أحيلا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعاني سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا من سوء نتائجه منذ بداية الموسم وهو يواجه خطر الهبوط إلى مستوى الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثالث عشر أسفل الخط الأحمر برصيد 15 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن.

هذا، ويستعد الفريق السخنيني لخوض مباراته الخارجية المقبلة أمام هبوعيل كريات شمونة بالدوري يوم الأحد المقبل.