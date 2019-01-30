سان جيرمان يكشف مدة غياب البرازيلي نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لن يخضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى، بحيث سيخضع لعلاج طبيعي مكثف خلال الفترة القادمة.
وذكر سان جيرمان في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني "قام باريس بتجميع بعض خبراء الطب، المشهود لهم بالكفاءة والجودة، للحديث حول إصابة نيمار".
وتعرض نيمار لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة ناديه أمام ستراسبورغ.
وأضاف البيان "بعد تبادل المعلومات بين الأطباء، تم الاتفاق على تجنب الخضوع لعملية جراحية، والاكتفاء بالعلاج الطبيعي، مما يفرض على اللاعب الغياب لمدة 10 أسابيع".
وأتم البيان "يود باريس سان جيرمان أن يظهر عاطفته ومشاعره ودعمه وتشجعيه لنيمار، للتغلب على هذه الإصابة بالعزيمة والشجاعة".
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