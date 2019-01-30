آرسنال يتوصل لاتفاق لضم لاعب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن آرسنال الإنجليزي توصل لاتفاق مع برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدمات لاعبه، دينيس سواريز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس" و"بي بي سي"، فإن البارسا مدد عقد سواريز لعام إضافي، حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

وعمل أوناي إيمري، مدرب آرسنال، مع اللاعب الإسباني، البالغ من العمر 25 عاما، خلال فترة إعارة سابقة لإشبيلية.

ولم يشارك سواريز، سوى في مباريات قليلة مع البلوغرانا، هذا الموسم.

ولدى سواريز خبرة سابقة، في كرة القدم الإنجليزية، إذ أمضى موسمين بين ناشئي مانشستر سيتي.

ويحتل آرسنال المركز الخامس، في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة.