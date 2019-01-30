انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر توقع مذكرة تفاهم مع بريطانيا لتعزيز أمن الطيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 10:02 مساءً - وقعت دولة قطر والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تتعلق بتوفير بريطانيا معدات مكافحة المتفجرات بهدف تعزيز أمن الطيران المدني في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في تغريدة على "تويتر"، أن "المذكرة تنص على تطوير وتعزيز أمن الطيران المدني، من خلال التدريب على التوعية بمخاطر المتفجرات".

وشهدت العلاقات القطرية البريطانية تطوراً كبيراً خلال عام 2018، وهو ما دفع السفير البريطاني في الدوحة، أجاي شارما، إلى وصفها بأنها "تاريخية".

وهذه ليست المذكرة الأولى؛ إذ إن بريطانيا وافقت، في مارس الماضي، على تزويد قطر بـ24 طائرة "تايفون" من نوع "9 هوك" ابتداء من عام 2019 الجاري.

وفي مطلع يناير الجاري، أكد شارما أن "قطر هي الدولة الوحيدة التي أسست معها بريطانيا سرباً مشتركاً من هذا النوع"، قائلاً: إن "عام 2018 كان عاماً عظيماً".

وحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو الماضي، الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع البريطانية بمبنى حرس الخيالة الملكي في العاصمة لندن.

وهذا الحلف كان بمناسبة الاتفاقية الموقعة مع الدوحة في ديسمبر 2017، بشأن تأسيس سرب عمليات مشترك لحماية الأجواء المتبادلة.